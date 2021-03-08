Рада відкрила віртуальну виставку про жінок-депутаток: захопливе відео

Верховна Рада відкрила віртуальну експозицію "Жінки в історії українського парламентаризму" з нагоди Міжнародного жіночого дня. Ознайомитись з виставкою можна на сайті парламенту.
Над експозицією працювали Інформаційне управління апарату Верховної Ради та редакція газети "Голос України". Проєкт розповідає про жінок, які відіграли значну роль у становленні українського парламентаризму.
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Однак, що важливо, у виставці не згадується приналежність героїнь до тієї чи іншої політичної сили.
"Вони не уникали помилок, не боялися братися за врегулювання складних проблем, створювати свої політичні сили, партії, фракції, очолювати профільні комітети, комісії", – зазначають автори проєкту.
Експозиція складається з фотографій перших українських жінок-парламентарок (1917 – 1921 років), жінок-депутаток у Верховній Раді УРСР та парламентарок у Верховній Раді України всіх скликань, уповноважених Верховної Ради з прав людини, жінок у керівництві парламенту. Окрім цього, там можна побачити:
"Звичайно, що чоловіки не охоче поступаються своїм владним олімпом, але все частіше відчувають, що гендерні тенденції у суспільстві примушують враховувати думки жінок і суттєво впливати на ухвалення рішень", – додали творці віртуальної виставки.
Віртуальна експозиція "Жінки в історії українського парламентаризму": дивіться відео