Верховна Рада відкрила віртуальну експозицію "Жінки в історії українського парламентаризму" з нагоди Міжнародного жіночого дня. Ознайомитись з виставкою можна на сайті парламенту.

Хто створив та яка мета виставки Над експозицією працювали Інформаційне управління апарату Верховної Ради та редакція газети "Голос України". Проєкт розповідає про жінок, які відіграли значну роль у становленні українського парламентаризму.

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Однак, що важливо, у виставці не згадується приналежність героїнь до тієї чи іншої політичної сили.

"Вони не уникали помилок, не боялися братися за врегулювання складних проблем, створювати свої політичні сили, партії, фракції, очолювати профільні комітети, комісії", – зазначають автори проєкту.

Про кого мовиться у виставці

Експозиція складається з фотографій перших українських жінок-парламентарок (1917 – 1921 років), жінок-депутаток у Верховній Раді УРСР та парламентарок у Верховній Раді України всіх скликань, уповноважених Верховної Ради з прав людини, жінок у керівництві парламенту. Окрім цього, там можна побачити:

світлин про діяльність міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості";

інфографіки щодо гендерного складу українського парламенту.

"Звичайно, що чоловіки не охоче поступаються своїм владним олімпом, але все частіше відчувають, що гендерні тенденції у суспільстві примушують враховувати думки жінок і суттєво впливати на ухвалення рішень", – додали творці віртуальної виставки.

Віртуальна експозиція "Жінки в історії українського парламентаризму": дивіться відео

Що насправді треба відзначати 8 Березня

8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Однак у пострадянських країнах це свято фактично втратило свій сенс.

Насправді ж у цей день увага суспільства має бути спрямованою на боротьбу з гендерною рівністю.

Після розпаду Радянського Союзу це свято відзначають в таких країнах СНД: Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Росії, Україні та Білорусі.



Що варто знати про 8 березня / Інфографіка 24 каналу