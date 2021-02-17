Україна наближається до роковин трагічних подій 2014 року, коли Беркут почав розстрілювати мирний протест у центрі столиці. Втім вироків тяжких злочинів і досі, фактично, не було.

Розслідування більшості справ штучно затягують. Про те, як розслідують справи Майдану розповів Сергій Горбатюк – правник, ексначальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Важливо Частину справ Майдану так і не розкриють, – Чумак

За його словами, щонайменше 52 особи визнали винними та засудили – від умовних термінів до тримання під вартою. Лише 9 осіб позбавили волі.

Це все одноепізодні випадки вчинення злочинів. Вироків тяжких злочинів, де потерпіли багато осіб, практично, не було,

– сказав Горбатюк.

Він пояснив це тим, що справи можуть з об'єктивних причин розглядати тривалий час – все через велику кількість потерпілих, свідків та обставни. Втім, у багатьох випадках штучно затягують розгляд цих справ.

Увага! Справа Майдану – це об'єднання усіх злочинів, що були скоєні на Революції Гідності у 2014 році. Вона містить 89 кримінальних проваджень, у межах яких розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Детальніше про розслідування справ Майдану: дивіться відео 24 каналу



Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу

Довідка. 17 лютого депутати прийняли важливий законопроєкт – про заочне засудження. Тобто всіх тих, хто винен у загибелі протестувальників на Майдані і втік з України, можна буде засудити без їх присутності.