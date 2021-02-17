Вироків тяжких злочинів не було, – Горбатюк про затягування розслідування справ Майдану
Україна наближається до роковин трагічних подій 2014 року, коли Беркут почав розстрілювати мирний протест у центрі столиці. Втім вироків тяжких злочинів і досі, фактично, не було.
Джерело:24 канал
Розслідування більшості справ штучно затягують. Про те, як розслідують справи Майдану розповів Сергій Горбатюк – правник, ексначальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.
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За його словами, щонайменше 52 особи визнали винними та засудили – від умовних термінів до тримання під вартою. Лише 9 осіб позбавили волі.
Це все одноепізодні випадки вчинення злочинів. Вироків тяжких злочинів, де потерпіли багато осіб, практично, не було,
– сказав Горбатюк.
Він пояснив це тим, що справи можуть з об'єктивних причин розглядати тривалий час – все через велику кількість потерпілих, свідків та обставни. Втім, у багатьох випадках штучно затягують розгляд цих справ.
Детальніше про розслідування справ Майдану: дивіться відео 24 каналу
Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу
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