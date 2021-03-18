На початку березня в Києві обрали нових членів до Вищої ради правосуддя. Вибори відбулись, попри протести громадськості та рекомендації послів "Великої сімки" відкласти їх до ухвалення нових правил обрання членів ВРП.

Судді продемонстрували, що не збираються змінювати систему і їм начхати на очікування суспільства та європейське майбутнє країни. Таку думку у блозі "Правосуддя по-новому" висловив Роман Маселко.

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Тисячі людей протестують проти вироків суддів

За його словами, останнім часом тема судової реформи знову стала надзвичайно актуальною.

Свавільні вироки одіозних суддів змусили тисячі людей вийти на вулиці та вимагати справедливого правосуддя і справжньої судової реформи,

– зазначив Маселко.

Він зауважив, що Президент України Володимир Зеленський пообіцяв кардинальні зміни у судочинстві. Усі визнають, що такі зміни можливі лише за умови перезавантаження Вищої ради правосуддя. Без цього реформа в принципі неможлива.

Громадськість виступила з різким протестом

Тому, як відзначив блогер, коли судді заявили, що збираються обирати 4 членів ВРП за старими правилами та без будь-якої перевірки доброчесності кандидатів, громадськість виступила з різким протестом.

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Попри те, що обрали не зовсім доброчесних суддів, однак певний ефект від протестів таки був. Голова Верховного суду заявила, що вибрати мають тих, до кого немає претензій. Після цього 7 кандидатів знялись з виборів, серед них:

суддя Майдану Олена Журавська;

Тетяна Денисюк, яку зараз судить Вищий антикорсуд.

"В результаті серед обраних немає тих, до кого було найбільше претензій. Це свідчить, що боротьба таки має сенс і якби нас було декілька тисяч під з'їздом, то вибори можливо б взагалі не відбулись", – додав Маселко.

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