Україні необхідні прозорі та об'єктивні інституції, які забезпечуватимуть добір суддів, скрупульозно перевірятимуть їх на доброчесність та професійність. Водночас тих, хто порушить правила суддівської етики чи інші норми законодавства – позбавлятимуть суддівських мантій.

У 2015 році відповідними інституціями мали стати Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя. Однак більшості їх членів бракувало доброчесності.

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Тож не дивно, що на посадах залишили численних суддів Майдану, як от суддю Деснянського районного суду Києва Олену Журавську.

Рішення Журавської щодо євромайданівця

Під час Революції Гідності Журавська дозволила взяти під варту 19-річного євромайданівця Сергія Мартинюка. Правоохоронці звинувачували хлопця в тому, що він побив понад 100 "беркутівців".

За версією прокуратури у нього була "дуже небезпечна" зброя – каска і кофта. Саме ці речі вилучили у хлопця при затриманні в січні 2014 року.

На співбесіді у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Журавська заявила що досі не вважає юнака учасником Революції Гідності, бо у неї є довідка від Ради активістів Майдану про зворотне.

Вона впевнена, що хлопець був агресивний і таки побив "беркутівців". Також вона стверджувала, що він взагалі не був проти ув'язнення – це абсолютна неправда. Адвокатка Мартинюка письмово повідомила громадську раду, що вона заперечувала проти взяття під варту.

Позбавлення водійських прав через автопробіг до Межигір'я

Також у 2014 році Журавська на 3 місяці позбавила водійських прав Олену Сємак, чиє авто засвітилось на масовому автопробігу до Межигір'я Януковича у грудні 2013 року.

Відомо, що усі документи на цих водіїв були сфальшовані, а самі судові рішення ухвалювались за вказівкою з адміністрації Януковича, де тоді за суди відповідав Андрій Портнов.



У грудні 2013 року – масовий автопробіг до Межигір'я / Фото Євген Фельдмана, "Ґрати"

Справу слухали за відсутності водійки, а в матеріалах було пропущене прізвище інспектора ДАІ, котрий виписував протокол. Однак жінку все одно покарали.

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Такі розправи над учасниками автопробігу до резиденції Януковича в Межигір'ї були масовими. За її словами, суддя не здогадалась, що справа стосується автопробігу до Межигір'я. До речі, цього рішення досі немає у реєстрі судових рішень, а сама справа знищена.

Сумнівні статки судді та її родини

Сумніви викликають і статки Журавської. Суддя та її чоловік-прокурор багато років отримували невисокий офіційний дохід, проте користуються елітними автівками Mercedes-Benz та Toyota Land Cruiser.

Також подружжя користується службовими квартирами попри те, що в сім'ї є численні будинки та квартири. Більшість із них оформлено на матір-пенсіонерку, яка не має власних суттєвих доходів.

Попри всі ці сумніви щодо доброчесності Журавської та негативний висновок Громадської ради доброчесності, вона успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання.

Активісти Автомайдану звертались до Вищої ради правосуддя зі скаргою на Журавську щодо порушень під час Революції Гідності. Проте і там її не стали карати, адже відомий Павло Гречківський, якого не можна називати одіозним, повернув скаргу без розгляду.

В Україні обиратимуть членів ВРП

Тому суддя уникла будь-якої відповідальності за засудження невинних. Натомість тепер вона може ще й отримати підвищення, адже з 9 по 11 березня заплановано Всеукраїнський з'їзд суддів, що відбудеться у Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

На ньому 291 суддя з усієї України буде обирати 4 членів Вищої ради правосуддя, які пізніше будуть обирати та звільняти інших суддів зі всієї країни, і Журавська – одна із кандидаток. Серед делегатів З'їзду чимало суддів Майдану, які ухвалювали такі ж рішення, як і Журавська.

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Як думаєте, за кого будуть голосувати судді, які мають незаконні статки чи порушували права людини: за чесних кандидатів до ВРП чи таких, як Олена Журавська – питання риторичне.

Для того, щоб на посади членів ВРП не потрапили судді Майдану, ми маємо сформувати незалежну конкурсну комісію, яка проведе реальну перевірку кандидатів на доброчесність та компетентність.

Саме така комісія за участі міжнародних експертів допомогла відібрати суддів Вищого антикорупційного суду, які не бояться виносити законні рішення проти чиновників та інших суддів.

Тож зранку 9 березня під Будинком профспілок зберуться люди, яким набридло свавільне правосуддя. Громадяни вимагатимуть провести справжню судову реформу через перезапуск Вищої ради правосуддя за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Якщо цього не відбудеться — судді продовжать брати українців у заручники своїми свавільними рішеннями, як це сталось у справі Сергія Стерненка.



"НЕчесть тижня" / Скриншот з відео 24 каналу

Премію "НЕчесть тижня" отримує Суддя Деснянського районного суду Києва Олена Журавська, яка намагається стати членкинею Вищої ради правосуддя.

Справа щодо хабара судді Меденцева

У жовтні 2020 року я розповідала про суддів ВАКС Олега Коліуша, Ярослава Шкодіна та Олега Ткаченка, які визнали винним у вимаганні та отриманні хабара Павла Меденцева – колишнього суддю Господарського суду Одеської області.

Меденцева викрили на отриманні 570 тисяч гривень хабара "за задоволення позовних вимог у господарській справі", яку він розглядав.



Судді ВАКС визнали винним Павла Меденцева / Фото LB.ua

Сам суддя попросив 25% суми позову, але пізніше люб'язно погодився скинути кілька тисяч та навіть не старався сильно приховати свої дії. Гроші засуджений отримав трьома платежами. Перший раз біля приміщення суду, та двічі – безпосередньо в службовому кабінеті.

Судді призначили йому 9 років позбавлення волі із повною конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією 250 тисяч гривень. Та Меденцев звісно подав апеляцію.

Скептики заявляли, що апеляційна палата скасує вирок, і екссуддя уникне покарання. Проте ця історія не завершилась щасливо для колись впливового судді Господарського суду Одеської області.

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У лютому 2021 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок Павлові Меденцеву. Cудді Віктор Панкулич, Сергій Боднар та Ігор Панаід перевірили докази у справі та підтвердили висновок своїх колег.

Меденцев винний у вимаганні та отриманні хабара, та має бути суворо покараним. Меденцев наразі переховується, а рішення винесене заочно, а тому сісти до в'язниці екссуддя зможе лише після того, як його знайдуть.

Премію "Честь тижня" отримують судді Апеляційної палати ВАКС Панкулич, Боднар і Панаід, які залишили в силі вирок судді-хабарникові.