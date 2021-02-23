Коли я намагаюсь розібратись у чомусь складному, де багато інформації, деталей, то я уявляю собі, як це все відбувалось. Покроково. Максимально детально.

У мене багато питань

Сергія звинувачують у викраденні людини "з метою заволодіння 300 грн".

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Я намагаюсь уявити, як будь-хто викрадає людину, щоб заволодіти 300 грн. І я не можу. Вже на цьому етапі у мене не сходиться. Бо не існує людини, яка за 300 грн викраде іншу.

З якимось іншим мотивом – можливо. Але за 300 грн?

У мене повно питань. Навіщо Стерненку було 300 грн? Чому саме така сума? Чому не 3000? Чому не 300 тисяч?

Чому саме цього типа він "викрав"? Найбагатший тип в Одесі? Чи він на мітингу засвітив гаманець з 300 грн?

Єдине завдання слідства, прокуратури, суду – з'ясувати, що відбулось. Відтворити картину подій. І сказати "саме так все і відбулось". А тоді – зрозуміти чи відбулось це з порушенням закону. І все, що всі ці кроки встановили за 6 років – це те, що Стерненко викрав мужика, щоб заволодіти 300 грн.

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Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Так от я не вірю, що вони відтворили реальні події і самі зрозуміли, що відбулось. Ні.

Ось версія слідства: "викрав людину з метою заволодіння 300 грн".

А версія не слідства: сфабрикували справу, щоб приструнити Стерненка і дати сигнал всьому іншому бидлу, що бидло не має права піднімати голову.

Чому друга версія звучить правдоподібніше?

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