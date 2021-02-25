Одеського активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років та 3 місяців ув'язнення з конфіскацією майна. Зважаючи на це, важко говорити про наявність в українській судовій системі справедливості та правосуддя.

Джерело: "Право на гідність" на 24 каналі

У судовому вироку Стерненка написали, що його засуджують за заволодіння 300 гривень та стартовим пістолетом. Не за вбивство, як розповідають російські канали, не за викрадення, там терміни давності спливли – за розбій на 300 грн.

Читайте також Як не збожеволіти: що треба розуміти про вирок Стерненку

Для порівняння, нелюд, який спалив кислотою Катерину Гандзюк, отримав 6 років. Олег Татаров, залучений в схему крадіжки 80 мільйонів, отримав порятунок від тюрми завдяки Офісу Президента. Боюся, аби його Володимир Зеленський підвищенням не "покарав".

До речі, про Офіс Президента. Зацитую його реакцію на засудження Стерненка: "Він (Зеленський) не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі".



Володимир Зеленський / Фото Офісу Президента

Припускаю, що Зеленський й справді особисто не тисне на суддів і правоохоронців, але це не має жодного значення. Тиснуть від його імені й він на це погоджується, а значить несе за це повну відповідальність.

Коли Татаров відмазує свою шкуру руками ДБР, ОГП, Печерським, Шевченківським, Київським апеляційним та Верховним судами – відповідає Зеленський. Бо дзвонить Татаров з посади заступника голови Офісу Зеленського. В носі б його мали, якби дзвонив він з-під столу Андрія Портнова.

Як до справи причетний Портнов

В історії зі Стерненком Портнов підставив Зеленського повною мірою. Він став публічним обличчям розправи над Стерненком, аби довести, що він "рішає", знову керує прокурорами й суддями. Водночас він ніби робить це від імені Зеленського.

Захотів посадити Стерненка – посадив, захоче когось іншого – також зробить. Він дав сигнал "системі", яка діє від імені Зеленського, що його треба слухатися.



Андрій Портнов / Фото Liga.net

І, повірте, дегенеративна судівсько-правоохоронна система саме так цей сигнал і сприйняла. Не важливо, чи хотів цього Зеленський – всі покидьки в мантіях і погонах переконані, що саме так і є. Інакше, чому б їх смикав "подовжувач рук" Портнова, якого Зеленський залишив на посаді заступника голови Офісу Президента – Олега Татарова.

Уся ця історія вже не стільки про Стерненка, скільки про систему правосуддя, яку Зеленський не відгородив від "брудних" рук Портнова. Останній колись вже керував судовою і правоохоронною системами, однак за часів президентської каденції Віктора Януковича.

До теми Якщо буде імітація судової реформи, протести будуть масштабнішими, – Рябошапка

Немає значення чи Зеленський зробив це свідомо, чи ні – відповідальність лежить на ньому й українці це чудово усвідомлюють. Найкраще це було помітно на масовому протесті під Офісом Зеленського, який спонтанно пройшов після оголошення вироку Стерненку. Буквально продовж кількох годин під Офісом Президента зібралося кілька тисяч людей.



Протести на підтримку Стерненка біля ОП/ Фото 24 каналу

Що відбуватиметься далі? Перше і найголовніше – продовження мирного протесту, який відбудеться 27 лютого о 12:00 під Офісом Президента. Повторю, це не лише про Стерненка – це про справедливість, яку почергово "ґвалтували" Портнов, потім Грановський/Філатов, а зараз Татаров. Ґвалтувати на очах і за, як мінімум, мовчазної згоди 3 останніх президентів.

Судова реформа Зеленського

Зеленський вніс у Верховну Раду судову "реформу". Вона однакова з "реформою" Петра Порошенка – ключову роль в очищенні судів матиме "зашкварена" Вища рада правосуддя. Неспроможність такого підходу довели нульові "результати" реформ Порошенка.

До речі, процитую вам повідомлення останнього від 2016 року: "Вперше в історії України 7,5 тисяч суддів пройдуть процедуру оцінювання, що дозволить виявити корупціонерів і непрофесіоналів".

Читайте також Татарову багато відомо про непозитивну діяльність Офісу Президента, – юристка

Закінчилося усе тим, що звільнити рекомендували менше ніж 10% суддів. У підсумку ж звільнили ще меншу кількість осіб. У результаті "реформи" Порошенка до апеляційних судів не призначили жодного нового суддю, а голови "старих" судів успішно очолили суди "нові".

Тепер Офіс Президента запихає суспільству аналогічне, пробачте, сміття. Ми детально в ЦПК розписали, чому судова "реформа" Зеленського скінчиться таким самим "пшиком", як і в Порошенка. Принаймні, якщо Рада підтримає її без змін.

Вам не подобається Стерненко? Знайдіть на сайті правозахисників будь-яку жертву деградованої системи "правосуддя" і прийдіть на її захист. Ви жахнетесь, життя скількох людей "потвори в мантіях і погонах" калічать кожного тижня.

Від Зеленського вимагатимуть реформу

Під Офіс Президента 27 лютого прийдуть не лише ті, хто хоче захистити людей або Стерненка – прийдуть всі, кому важливо, щоб ні ви, ні ваші близькі не стали наступними жертвами системи. Ті, хто вболіває за системні зміни більше, ніж за долі окремих людей.



Протести у Львові / Фото 24 каналу

Мітингувальники прийдуть, щоб президент провів справжню судову реформу, а не чергову її імітацію. Без такої реформи Україна ніколи не стане успішною. Уривчасті успіхи не компенсують відсутність чесного суду й справедливості.

Українці потребують змін

Зеленський пишається "державою у смартфоні"? Однак без правосуддя наші діти скористаються нею, щоб зручно оформити документи на еміграцію. Президент пишається "Великим будівництвом"? Без правосуддя Українці скористаються ідеальними дорогами, щоб виїхати з бідної, корумпованої країни без робочих місць.

Судова реформа рано чи пізно відбудеться. Для Зеленського значно краще, щоб це трапилося раніше. Для усієї країни краще.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність"