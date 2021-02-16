Розстріли на Майдані: у Венедіктової сподіваються на вирок до кінця року

Генпрокурорка Ірина Венедіктова висловила обнадійливе припущення, що винних у розстрілі майданівців на Інститутській зможуть покарати вже цього року. Окрім цього зазначила: справи у цьому напрямку йдуть значно краще, ніж у 2019 році.

Торік Офіс генпрокурора, як повідомила Венедіктова, значно активізував слідство в провадженнях справ Майдану. За процесуального керівництва прокурорів повідомлено про підозру 42 особам – це втричі більше, ніж у 2019 році.

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Однією з перспектив розслідування цього року є винесення вироків щодо чи не найважливішої справи – розстрілу Небесної Сотні.

Серед перспектив на цей рік – завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань, ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021 року,

– зазначила Венедіктова.

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За результатами розгляду клопотань прокурорів упродовж останнього року слідчі:

Обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою (заочно) стосовно 31 підозрюваного, з яких 25 – колишні правоохоронці, 4 – колишні високопосадовці, 2 – цивільні особи.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють стосовно 10 колишніх "беркутівців".

За два останні місяці суд надав дозволи на спеціальне досудове розслідування стосовно 6 колишніх високопосадовців та 2 правоохоронців.

Заочне слідство дозволили стосовно:

колишнього голови Служби безпеки України

його першого заступника – керівника Антитерористичного центру при СБУ,

Міністра оборони України,

Міністра внутрішніх справ України та його заступника,

командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

Спеціальне досудове розслідування щодо 2 осіб, підозрюваних у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також умисному вбивстві Вербицького, завершено.

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Суд над колишнім керівництвом України і "тітушками"

У генпрокуратурі зазначають: незабаром запланований початок заочних судових процесів щодо колишньої влади України та "тітушок", які діяли на замовлення. Але для цього потрібно удосконалити законодавство.

Для цього нам надзвичайно необхідно законодавчо остаточно врегулювати процедуру "заочного засудження", щоб чітко визначити процесуальну категорію міжнародного розшуку і мати змогу застосовувати інститут спеціального досудового розслідування та судового розгляду,

– розповіла генпрокурорка.

Саме цього тижня Верховна Рада має розглянути законопроєкт №2164 з цього питання. Венедіктова попросила депутатів його підтримати.



Також Офіс генпрокурора ініціює збалансування та удосконалення кримінального процесуального законодавства, щоб позбутися численних колізій, що перешкоджають більш результативному розслідуванню та негативно впливають на можливість збору доказів.