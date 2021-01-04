Одна із резонансних ДТП, яка сталася в Харкові в 2020 році, була за участю ексчиновника Юрія Саніна. Він п'яним влаштував потрійну ДТП з багатьма потерпілими. Втім, якщо Саніна і покарали – то лише формально.

Ймовірно, справу Юрія Саніна вже закрили, а вирок він отримає лише на папері. Про наслідки цієї ДТП розповів громадський активіст з Харкова Дмитро Пекшев в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.

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Чи покарали Саніна

За його словами, якщо й Санін отримає покарання, то воно буде не фінансовим. Його навіть не позбули прав на керування, оскільки вийшли всі терміни.

Це буде просто формальне рішення суду, де напишуть, що він винен. На цьому все. А по термінах справу, найімовірніше, вже закрили, отже, немає санкцій,

– наголосив активіст.

Довідка. Юрій Санін – це колишній начальник департаменту земельних ресурсів у Харківській міськраді. Крім того, він свого часу був радником ексмера Харкова Геннадія Кернеса.

Експертиза про сп'яніння

На місці ДТП Санін поводився неадекватно, його бачили п'яним. Але тоді поліція навіть не зафіксувала його стан і відпустила з лікарні.

"Результатів експертизи на стан алкогольного сп'яніння взагалі не було, оскільки це була аварія з потерпілими. Тож він повинен був свідчити у медзакладі, згідно з інструкцією, але поліція не проконтролювала, що він ухилився від проведення огляду", – наголосив Пекшев.

Відповідно, як зазначив експерт, жодних матеріалів справи не зібрали, протоколу теж не склали. І станом на зараз, його ніяк не покарали.

"Якщо ні в кого не було важких тілесних пошкоджень, то це навіть не кримінальна справа. А терміни у справі Саніна вийшли, поки документи передавали патрульним", – підсумував активіст.

Відео з місця ДТП на Перемоги в Харкові:

Про всі деталі ДТП на Перемоги в Харкові – читайте за посиланням.