В Україні 27 березня набув чинності закон, який знімає відповідальність з виробників COVID-вакцин за будь-які наслідки щеплень. Ухвалення цього закону було однією з вимог для отримання Україною вакцин провідних виробників за програмою COVAX.

Напередодні текст закону опублікували в офіційному українському виданні "Голос України". Відтак вже 27 березня закон набув чинності.

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Що передбачає закон

Цей документ звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Крім того, якщо щеплення відбувалося відповідно до затвердженої інструкції, медичні працівники також звільняються від відповідальності за можливі наслідки вакцинації.

Закон діятиме протягом наступних чотирьох років.

На кому тепер лежить відповідальність

У разі настання негативних наслідків щеплення відповідальною за це буде держава. У таких випадках вона має виплатити компенсацію в порядку, встановленому урядом. Наразі Кабмін лише працює над законопроєктом, який би врегулював виплату компенсацій.

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Чому це важливо

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що ухвалення документу дозволить Україні отримати вакцини за механізмом COVAX. У межах співпраці з COVAX МОЗ України очікує безплатно отримати 16 мільйонів доз вакцини проти COVID-1. Цього вистачить, щоб щепити двома дозами 8 мільйонів українців.