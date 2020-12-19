У Вірменії оголосили триденний загальнонаціональний траур за загиблими в Нагірному Карабасі. Траур оголосили в сороковий день після того, як бойові дії припинилися.

Бойові дії в Карабасі тривали 6 тижнів. За цей час загинуло 3 тисячі вірменських солдатів, повідомляє DW.

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► Як вшановуватимуть загиблих

В Єревані 19 грудня відбудеться скорботна хода. Люди йтимуть від площі Республіки до військового кладовища "Ераблур".

Варто відзначити, що ходу очолить прем'єр-міністр Нікол Пашинян, якого вимагають відправити у відставку.

Водночас відбудеться й інша хода, яку організували прихильники опозиції. Вони теж йтимуть до "Ераблура", однак вже з площі Свободи. Вони запевнили, участі прем'єр-міністра в цих заходах не допустять.

► Чому вимагають відставку Пашиняна

Вірмени впевнені, що саме Нікол Пашинян винен у втраті контролю над районами навколо Нагірного Карабаху та сам Карабах. Мовиться про угоду, яку підписала Вірменія разом з Азербайджаном та Росією.

Через це вірмени вийшли на протест ще 10 листопада, акції тривають досі.

Водночас Пашинян запевнив, що іншого виходу у нього не було. Продовження війни нібито загрожувало колапсом регіону.

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