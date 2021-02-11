Вірастюка офіційно висунули кандидатом у депутати від "Слуги народу"

На довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області партія "Слуга народу" висунула спортсмена Василя Вірастюка. Голосування відбудеться 28 березня 2021 року.

Вірастюка висунули у депутати

Кандидатом у депутати Вірастюка висунули на з'їзді "Слуги народу" 11 лютого.

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Щойно партія "Слуга Народу" на своєму з'їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області,

– заявила Кравчук.

Нардепка додала, що Вірастюк "займається реабілітацією ветеранів, а тепер хоче допомагати їм на державному рівні".

"Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни", – підкреслила Кравчук.

Вона також привітала спортсмена у команді та висловила впевненість у його перемозі на виборах.