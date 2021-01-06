У переддень Різдва в Україні таки є місце, де можна зустріти справжню зимову казку. Це українські Карпати, де місцями випало до 40 сантиметрів снігу.

При цьому температура повітря в Карпатах всього на 3 – 5 градусів опустилася нижче за нуль. Такі дані наводять станції контролю сніголавинної ситуації.

До слова Сніг і сильні дощі просто на Різдво: українців попередили про негоду

Де в Карпатах найбільше снігу

Так, найвищий сніговий покрив на горі Пожижевській. Тут він місцями становить 20 – 38 сантиметрів, а температура повітря – близько -3,6 градусів.

Також багато снігу на горі Плай. Тут його висота подекуди коливається в межах 18 – 31 сантиметр. Темпретура повітря близько -4 градуси.

Не відстає й гора Піп Іван Чорногірський. Точної інформації про висоту снігового покриву немає, та судячи з фото, він не поступається Плаю. А температура повітря тут відчутно нижчі – -8 градусів.

Значно менше снігу на горі Драгобрат, але він бодай є. Здебільшого білосніжний покрив має 8 сантиметрів, а температура повітря – менш як -5 градусів.

Карпати засніжило перед Різдвом: дивіться фото