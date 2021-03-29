Суд обрав запобіжний захід Анатолію Виногродському, ще одному фігуранту в справі про створення незаконної ПВК. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештомм.

Відповідне рішення щодо колишнього комбата батальйону "Донбас" з позивним "Гала" Печерський райсуд Києва ухвалив 29 березня.

Раніше Семенченко, якого напередодні арештували, опинився в лікарні

За інформацією правоохоронців, Виногродський керував, координував, а також розробляв плани вчинення протиправних дій членами формування Семенченка.

Зверніть увагу! Степан Хмара та Микола Коханівський хотіли взяти Виногродського на поруки. Проте судді їм відмовили.

​Що заявило слідство

У 2018 році Семенченко та Виногродський створили у США компанію Donbass Battalion corporation.

Метою було отримання контрактів та здійснення охоронної діяльності на території Афганістану, Сирії, Іраку.

Для реалізації цього плану Виногродський познайомив Семенченка з Іллею Борисенком з Казахстану.

Борисенко виділив їм мільйон доларів та земельну ділянку під базу для тренувань та зберігання зброї.

Семенченко їздив до Іраку та Афганістану, аби підписати контракт. Проте цього не вдалося зробити.

Після цього вони з Виногродським організували українське представництво фірми – ТОВ з назвою "Донкорп Україна".

Далі – здійснювали діяльність в Україні, що, як наголосили прокурори, незаконно.

"Військова експертиза, проведена у рамках розслідування, встановила, що ця фірма має ознаки непередбачуваних українським законодавством формувань", – зазначив прокурор Сергій Труш.

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Позиція Виногродського та його захисту

Прокурор просив взяти під варту Виногродського. Мовляв, є ризики того, що він втече, буде переховуватися, тиснутиме на свідків або знищуватиме чи спотворюватиме речові докази.

Адвокати підозрюваного заявили, що зазначені ризики є необґрунтованими. А також наголосили, що Виногродський є інвалідом війни та має проблеми зі здоров'ям.

Вони звернули увагу на те, що їхній підзахисний захищав Україну на Донбасі, відповідно не міг вчиняти протиправних дій та створювати воєнізовані формування.

"У 2014 році я залишив престижну роботу й пішов воювати. Не для того, аби моє ім'я от так зараз паплюжили і казали про військовий переворот. Я здоров'я поклав за цю країну", – зауважив Виноградський.

Справа Семена Семенченка: що варто знати

У СБУ заявили, що припинили діяльність так званої "приватної військової компанії". В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.

Підозрюваним у справі обрали запобіжні заходи. Шевченка взяли під варту до 24 травня з можливістю внесення застави, Семенченко 2 місяці проведе у СІЗО.

Зверніть увагу! Інших фігурантів – Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка = напередодні відправили під цілодобовий домашній арешт.