У Вінниці затримали чоловіка за підозрою у стрілянині по підприємцю та побиттю його матері
Правоохоронці встановили особу та місцеперебування зловмисника, який, за даними слідства, напав на 52-річного мешканця Вінниці. Злочин стався у березні 2020 року.
Джерело:МВС України
Як зазначили в пресслужбі МВС України, якщо провину затриманого визнають в суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Також судді можуть покарати чоловіка не тільки ув'язненням, але й конфіскацією майна.
Що відомо про напад на підприємця у Вінниці
- За даними слідчих, затриманий напав на будинок бізнесмена, коли той перебував всередині.
- Зловмисник був озброєний мисливською рушницею та навіть застосував її.
- Під час нападу власник житла отримав вогнепальне поранення.
- Також фігурант справи нібито побив літню матір господаря.
Чи пограбував зловмисник господарів будинку, у поліції не зазначили.
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