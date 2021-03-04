За зауваження щодо паркування: у Вінниці власник елітного авто накинувся на перехожого – відео

Досить жорстка бійка сталася у Вінниці між власником новенького позашляховика Volkswagen Touareg та випадковим перехожим. Чоловік зробив зауваження жінці, яка запаркувала машину на газоні, через що був побитий.

Почувши обурення чоловіка, водій "німця" накинувся на нього з кулаками та кілька разів вдарив ногою.

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На місце події викликали поліцейських, але карати його, судячи з усього, не будуть, оскільки він нібито залагодив конфлікт із потерпілим.

Що відомо про побиття перехожого водієм у Вінниці

Побив власник елітної автівки перехожого 3 березня в одному з дворів у мікрорайоні "Поділля".

Під час бійки опонент не пручався, однак жорстоке побиття агресор не припиняв.

Внаслідок численних ударів побитий вінничанин отримав не тільки легкі тілесні ушкодження, але й впустив з рук смартфон, екран якого розбився.

Інцидент викликав хвилю обурення діями власника дорогої машини у соцмережах, а про нього дізналися навіть керівники МВС.

Дивіться відео побиття перехожого через зауваження щодо паркування у Вінниці:

Згодом сам нападник виклав у фейсбуці відео, на якому потерпілий підтвердив, що не має до чоловіка жодних претензій, та навіть назвав бійку "тренуванням".

Також відомо, що власник позашляховика оплатив ремонт телефона, який розбився.

Дивіться відео примирення вінничанина із побитим перехожим:

Знову спіймали за порушенням

Як зазначили вінничани у коментарях до допису про примирення чоловіків, власник Volkswagen продовжив порушувати правила дорожнього руху. За годину після бійки цю автівку припаркували на двох місцях для інвалідів біля місцевого торгового центру.

Вінничани обурюються через порушення правил паркування / Скриншот зі спільноти "Дорожній контроль Вінниця"