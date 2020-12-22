Поліцейські Вінниці розслідують кримінальне провадження стосовно вбивства мешканця міста на вулиці Академіка Янгеля. Тіло загиблого знайшов 21 грудня випадковий перехожий.

Після того, як чоловік натрапив на тіло чоловіка з ознаками численних осколкових поранень, на місце події прибули слідчі. Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінниччини.

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Вбитий лежав на березі річки Південний Буг. Біля нього експерти знайшли чеку від гранати.

Що відомо про загибель чоловіка в Вінниці

За словами керівника слідчого управління області Олександра Солдатова, криміналісти та кінологи встановили, що 47-річний мешканець міста загинув від вибуху гранати. На цей час вона перебувала у нього в руці.



Криміналісти знайшли біля загиблого залишки гранати / Фото поліції Вінниці

Наразі поліціянти намагаються встановити, чи загинув чоловік від необережного поводження з боєприпасами, чи інцидент був самогубством.

Копи відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Дивіться відео з місця загибелі вінничанина від вибуху гранати: