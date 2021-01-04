На Новий рік у Вінниці між таксистом та пасажирами спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. Причиною стало те, що чоловік та жінка сіли у машину, не попередивши водія, що будуть з цуценям.

Інцидент трапився ще вранці 1 січня. Поліція Вінницької області отримала повідомлення про конфлікт, внаслідок якого постраждали люди.

Читайте також Супрун висадили з таксі через прохання до водія привідчинити вікно: подробиці

Суперечка і бійка пасажирів з таксистом: як усе було

Правоохоронці з'ясували, що конфлікт між водієм та пасажирами виник через те, що чоловік з жінкою сіли в таксі, не попередивши, що будуть з песиком.

Словесна суперечка швидко переросла у бійку. Таксист зробив загальний виклик таксі, на який з'їхалися його колеги.

Водночас пасажири теж викликали підмогу. На місце прибули кілька людей. За попередньою інформацією, один чоловік битою пошкодив автомобіль таксі.

Усе закінчилося травмами

У результаті інциденту пасажири таксі та водій звернулися з травмами за медичною допомогою.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за статтями про хуліганство та умисне легке тілесне ушкодження.

Поліцейські встановили усіх учасників події, їх допитують. Під час слідства планують опрацювати відео з камер нагляду та відео реєстраторів. Наразі поспілкувалися зі свідками, очевидцями, а також надали правову оцінку дій усіх учасників бійки.

Цікаво! У канадському місті Вікторія курйозно закінчилася поїздка в таксі для п'яного пасажира, який не хотів одягати захисну маску. За таку витівку таксист відвіз його в поліцейський відділок, де на того склали одразу 3 адміністративні протоколи зі штрафами на суму 690 доларів.