У перший день нового року у Вінниці розцвіли троянди та хризантеми. Таке явище взимку у місті спостерігають вже не вперше.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав місцевий мешканець Юрія Сегеда. Він вирощує квіти у своєму дворі на вулиці Малиновського.

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Сегеда також поширив фотоспогад з січня 2018 року – тоді він також показав, як попри календарну зиму у його подвір'ї цвітуть квіти.



У Вінниці у січні зацвіли квіти / Фото з фейсбука Юрія Сегеди

У коментарях до допису користувачі фейсбуку не приховують свого здивування. Однак, беззаперечно, таке явище їм до вподоби.

Реакція соціальних мереж:

"Квіткова казка - і дні січня ніби зріднилися з весною. Довкола ніби все хоче розквітнути, в повітрі весна, в душі весна…"

"Оо! My! God!!!"

"А що ж ви на 8 березня запостите?"

Цікаво! Аномальне тепло у січні сприяє не лише цвітінню квітів. У південних областях України вже прокинулися і полетіли бджоли. Зазвичай це відбувається у березні.