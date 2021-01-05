У Вінниці в січні зацвіли троянди та хризантеми: промовисті фото
У перший день нового року у Вінниці розцвіли троянди та хризантеми. Таке явище взимку у місті спостерігають вже не вперше.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав місцевий мешканець Юрія Сегеда. Він вирощує квіти у своєму дворі на вулиці Малиновського.
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Сегеда також поширив фотоспогад з січня 2018 року – тоді він також показав, як попри календарну зиму у його подвір'ї цвітуть квіти.
У Вінниці у січні зацвіли квіти / Фото з фейсбука Юрія Сегеди
У коментарях до допису користувачі фейсбуку не приховують свого здивування. Однак, беззаперечно, таке явище їм до вподоби.
Реакція соціальних мереж:
- "Квіткова казка - і дні січня ніби зріднилися з весною. Довкола ніби все хоче розквітнути, в повітрі весна, в душі весна…"
- "Оо! My! God!!!"
- "А що ж ви на 8 березня запостите?"
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