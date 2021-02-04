У Вінниці на вулиці Замостянській вночі на 4 лютого п’яний зек погрожував підірвати багатоповерхівку. У квартирі була його дружина та 6-річна дитина.

Джерело: поліція Вінницької області

Правоохоронцям довелося оголосити спецоперацію "Грім", у якій брав участь навіть керівник поліції міста Іван Іщенко.

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Поліція евакуювала мешканців будинку – вночі на вулицю вивели всіх мешканців під’їзду.

Поліцейські 2 години вели перемовини з терористом через закриті двері й коли його дружина, яка також була нетверезою, відкрила двері, то зловмисника одразу ж поклали обличчям у підлогу, а в квартирі не знайшли жодної вибухівки чи гранати.

Затриманий терорист / Фото Нацполіції

Як з’ясувалось, цей чоловік 15 років провів у тюрмі за різні майнові злочини – розбій, викрадення авто тощо. У ході переговорів з поліцією він скаржився на життя.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, а зловмисник знову відправиться у місця позбавлення волі. За такий злочин українське законодавство передбачає термін до 6 років.