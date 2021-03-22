У Вінниці вийшли на протест через карантин: яка ситуація в місті
Вінниця перебуває у помаранчевій зоні, проте у місті вже діють обмеження червоної. Наразі роботу припинили фітнес-центри, проте мешканці міста – проти.
Джерело:24 канал
Заклади не працюють вже майже 2 тижні, з 12 березня. Водночас власники фітнес-центрів відповідний рішенням місцевої влади – обурені. Про це розповіла кореспондентка Анастасія Голошивець.
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Наразі червона карантинна зона, зокрема – у Києві, проте навіть там фітнес-клубам дозволили працювати з обмеженнями. Тож через це у Вінниці влаштували акцію протесту.
Яка ситуація на протесті у Вінниці
У Вінниці на головній площі зібралось приблизно 100 людей, для того, щоб висловити своє обурення проти карантинних заходів. Представники фітнес-центрів наголосили, що хочуть працювати, проте місцева влада не дає їм цього робити.
Обмеження у Вінниці передбачають заходи, які властиві червоній карантинній зоні, мовиться зокрема про:
- скасування масових і культурних заходів;
- обмежена робота фітнес-центрів.
Мітингувальники, за словами кореспондентки, обурені, адже є приклади регіоніі, де успішно працюють відповідні заклади – з дотриманням чітких рекомендацій та здійсненням прийняття клієнтів за попереднім записом.
У Вінниці представники фітнес-центрів протестують через карантин: дивіться відео 24 каналу
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