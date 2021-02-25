Пограбували та вимагали 20 тисяч: у Вінниці КОРД затримав озброєних молодиків – відео

Джерело:Поліція України
Слідчі та спецпризначенці досить швидко викрили ймовірних злочинців, які напали на мешканця Вінниці на вулиці Брацлавській. Злочин стався вночі 24 лютого.
Про злочин поліцейські дізналися від самого потерпілого, який розповів, що його пограбували та під загрозою розправи вимагають принести у вказане місце 20 тисяч гривень.
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Поліцейські відстежили машину, якою їхали підозрювані, та затримали їх. Спецоперацію проводили бійці КОРДу.
Затриманими виявилися місцеві мешканці 22 та 23 років. У машині та вдома у них знайшли холодну зброю і гроші.
Старший з фігурантів кримінальної справи вже мав проблемі із законом. То ж, у свої 23 роки він цілком може отримати другу судимість.
За вчинення грабежу чоловікам загрожує від 4 до 6 років. Крім того, до кваліфікації злочину можуть додати ще й вчинення вимагання.
Дивіться відео затримання грабіжників у Вінниці: