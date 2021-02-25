Пограбували та вимагали 20 тисяч: у Вінниці КОРД затримав озброєних молодиків – відео

Слідчі та спецпризначенці досить швидко викрили ймовірних злочинців, які напали на мешканця Вінниці на вулиці Брацлавській. Злочин стався вночі 24 лютого.

Про злочин поліцейські дізналися від самого потерпілого, який розповів, що його пограбували та під загрозою розправи вимагають принести у вказане місце 20 тисяч гривень.

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Правоохоронці змогли захистити чоловіка від другого злочину, та затримали зловмисників.

Друга судимість у 23 роки

Поліцейські з'ясували, що до 24-річного постраждалого посеред вулиці підійшли двоє озброєних зловмисників, які відібрали у нього тисячу гривень.

Крім того, зловмисники пригрозили йому фізичною розправою, якщо він принесе чималу суму у призначений ними час.

Після розбою чоловіки сіли до автівки та поїхали.

Поліцейські відстежили машину, якою їхали підозрювані, та затримали їх. Спецоперацію проводили бійці КОРДу.

Затриманими виявилися місцеві мешканці 22 та 23 років. У машині та вдома у них знайшли холодну зброю і гроші.

Старший з фігурантів кримінальної справи вже мав проблемі із законом. То ж, у свої 23 роки він цілком може отримати другу судимість.

За вчинення грабежу чоловікам загрожує від 4 до 6 років. Крім того, до кваліфікації злочину можуть додати ще й вчинення вимагання.

Дивіться відео затримання грабіжників у Вінниці: