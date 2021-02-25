Пограбували та вимагали 20 тисяч: у Вінниці КОРД затримав озброєних молодиків – відео
Слідчі та спецпризначенці досить швидко викрили ймовірних злочинців, які напали на мешканця Вінниці на вулиці Брацлавській. Злочин стався вночі 24 лютого.
Джерело:Поліція України
Про злочин поліцейські дізналися від самого потерпілого, який розповів, що його пограбували та під загрозою розправи вимагають принести у вказане місце 20 тисяч гривень.
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Друга судимість у 23 роки
- Поліцейські з'ясували, що до 24-річного постраждалого посеред вулиці підійшли двоє озброєних зловмисників, які відібрали у нього тисячу гривень.
- Крім того, зловмисники пригрозили йому фізичною розправою, якщо він принесе чималу суму у призначений ними час.
- Після розбою чоловіки сіли до автівки та поїхали.
Поліцейські відстежили машину, якою їхали підозрювані, та затримали їх. Спецоперацію проводили бійці КОРДу.
Затриманими виявилися місцеві мешканці 22 та 23 років. У машині та вдома у них знайшли холодну зброю і гроші.
Старший з фігурантів кримінальної справи вже мав проблемі із законом. То ж, у свої 23 роки він цілком може отримати другу судимість.
За вчинення грабежу чоловікам загрожує від 4 до 6 років. Крім того, до кваліфікації злочину можуть додати ще й вчинення вимагання.
Дивіться відео затримання грабіжників у Вінниці:
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