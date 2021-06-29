Перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт: у Вінниці авто збило сімейну пару

У Вінниці 39-річний водій збив на пішохідному переході подружжя. Чоловік та жінка дивом вижили, однак опинилися на лікарняному ліжку з численними травмами.

Обом постраждалим – по 50 років. У них діагностували черепно-мозкові травми, переломи та численні забої.

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Черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов розповів, що від таких травм можна померти.

Основний діагноз черепно-мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди вмирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться,

– розповів медик.

Деталі ДТП

Подружжя збили на пішохідному переході.

Удар був настільки сильним, що людей перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт.

Відразу після ДТП жінка пробувала підвестися, однак знепритомніла.

Пішоходів збили на ділянці дороги з великим трафіком. Зокрема, там курсують трамваї і машини, які об'їжджають затори на центральних вулицях.

За даними правоохоронців, водій був тверезим. Він зізнався, що був неуважним і не побачив перехожих.

Винуватця ДТП наразі не затримали.

За фактом аварії відкрили кримінальну справу.

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