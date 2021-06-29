Обом постраждалим – по 50 років. У них діагностували черепно-мозкові травми, переломи та численні забої.
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Черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов розповів, що від таких травм можна померти.
Основний діагноз черепно-мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди вмирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться,
– розповів медик.
Деталі ДТП
- Подружжя збили на пішохідному переході.
- Удар був настільки сильним, що людей перекрутило в повітрі і відкинуло на асфальт.
- Відразу після ДТП жінка пробувала підвестися, однак знепритомніла.
- Пішоходів збили на ділянці дороги з великим трафіком. Зокрема, там курсують трамваї і машини, які об'їжджають затори на центральних вулицях.
- За даними правоохоронців, водій був тверезим. Він зізнався, що був неуважним і не побачив перехожих.
- Винуватця ДТП наразі не затримали.
- За фактом аварії відкрили кримінальну справу.
Аварії в Україні: останні новини
- На Львівщині водій Audi влетів у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждали 3 людей. Авто перетворилось на металолом.
- На Харківщині 25 червня потяг протаранив мікроавтобус. Внаслідок інциденту постраждав водій. У нього діагностували черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.