У Вінниці стався вибух на території дитячого садочка: постраждали діти
У Вінниці 11 січня на території дитячого садочку прогримів вибух. Внаслідок інциденту щонайменше 3 дитини постраждали.
Вибух прогримів приблизно о 12:20 на території дитячого садочку №7. Це підтвердили у поліції Вінницької області в коментарі 24 каналу.
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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники. Правоохоронці встановлюють причини вибуху.
У поліції зауважили, що вибухнув саморобний пристрій. Правоохоронці встановлюють особу, яка могла залишити чи кинути на територію дитсадка цей предмет.
Що відомо про постраждалих
Спершу була інформація, що травми отримали 3 дітей. Однак у поліції наголосили, що постраждала 1 дитина. За попередньою інформацією, вона отримала незначний опік. Медики не госпіталізовували її до лікарні.
Що кажуть у дитячому садочку
Одна з виховательок дитячого садочку у коментарі Vinnitsa.info розповіла, що діти цілі, а вибух пошкодив лише верхній одяг. Вона додала, що вибухівка була схожа на м'ячик.
Діти вийняли цей м'ячик на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно, чи випало з рук, чи відерцем стукнули й воно вибухнуло. Всі діти цілі,
– зауважила вона.
Дитячий садочок №7, де прогримів вибух: карта
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