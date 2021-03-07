На залізничному переїзді у Вінниці 7 березня дизель протаранив легковий автомобіль ВАЗ з водієм всередині. Трагедія сталася о 06:58 на вулиці Залізничній.

На місце події оперативно прибули рятувальники, поліція та карета швидкої. Правоохоронці встановлюватимуть усі обставини інциденту.

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Деталі аварії

Як повідомив речник обласної поліції Вадим Кобзар у коментарі "Суспільному", водій автомобіля проігнорував червоний сигнал світлофора та виїхав на залізничний переїзд. Одразу після цього в авто влетів дизель.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучили 5 осіб особового складу та 1 спецавтомобіль. За інформацією очевидців події, потяг протягнув автомобіль приблизно 200 метрів.

Зверніть увагу! Рух потягів у цьому напрямку вже відновили.

Що відомо про постраждалого

Унаслідок ДТП постраждав 19-річний водій автівки. Рятувальники передали його бригаді медичної допомоги. Наразі водій перебуває у реанімації.



У Вінниці потяг протаранив автомобіль / Фото ДСНС