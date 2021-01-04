У МЗС наголошують на важливості притягнення до відповідальності усіх винних у катастрофі літака МАУ в Ірані. Україна планує нагадувати Тегерану про його обов'язки, використовуючи всі міжнародні майданчики та медіа.

Україна провела 4 січня онлайн-розмову з канадськими родичами жертв катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

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Маємо єдині цілі – відновити справедливість та притягнути усіх винних до відповідальності за цей жахливий злочин,

– зазначив Єнін.

Він додав, що Ірану будуть нагадувати про його обов'язки:

забезпечити об'єктивне і неупереджене технічне розслідування обставин катастрофи;

притягнути до кримінальної відповідальності весь ланцюжок чиновників і військовослужбовців незалежно від їхніх посад;

надати гарантії неповторення подібних інцидентів в майбутньому;

забезпечити гідний рівень грошових компенсацій родичам загиблих незалежно від їх національності.

Для цього Україна використовуватиме всі наявні міжнародні майданчики та медіа.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що готові виплатити за 150 тисяч доларів сім'ям загиблих в катастрофі літака МАУ. Водночас в Україні вважають, що це має вирішуватися на перемовинах. Наразі переговорний процес з Іраном, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, провалений.

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