Усіх винних повинні притягти до відповідальності, – Єнін про авіакатастрофу МАУ
У МЗС наголошують на важливості притягнення до відповідальності усіх винних у катастрофі літака МАУ в Ірані. Україна планує нагадувати Тегерану про його обов'язки, використовуючи всі міжнародні майданчики та медіа.
Україна провела 4 січня онлайн-розмову з канадськими родичами жертв катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
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Маємо єдині цілі – відновити справедливість та притягнути усіх винних до відповідальності за цей жахливий злочин,
– зазначив Єнін.
Він додав, що Ірану будуть нагадувати про його обов'язки:
- забезпечити об'єктивне і неупереджене технічне розслідування обставин катастрофи;
- притягнути до кримінальної відповідальності весь ланцюжок чиновників і військовослужбовців незалежно від їхніх посад;
- надати гарантії неповторення подібних інцидентів в майбутньому;
- забезпечити гідний рівень грошових компенсацій родичам загиблих незалежно від їх національності.
Для цього Україна використовуватиме всі наявні міжнародні майданчики та медіа.
Головне про авіакатастрофу літака МАУ
- Літак авіакомпанії МАУ збили у небі над Тегераном вранці 8 січня 2020 року іранською ракетою.
- Загинули 176 людей, зокрема 11 українців.
- У справі затримали 6 підозрюваних, але 3 з них вийшли під заставу.
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу
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