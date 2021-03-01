На Вінниччині поховали загиблого на Донбасі українського бійця

Джерело:"Цензор.НЕТ"
У Вінницькій області 28 лютого попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Сорочинським. Він загинув на Донбасі, найімовірніше, через вибух міни.
Сергія Сорочинського поховали в його рідному селі Будки Жмеринського району Вінницької області.
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Проводити в останню путь військового прийшли родичі, побратими та односельці. На його шану пролунали залпи військового салюту.
Сергія Сорочинського поховали на Вінниччині / Фото "Цензор.НЕТ"
Тіло загиблого військовослужбовця знайшли у лісосмузі поблизу Щастя в Луганській області. Ідентифікували його тільки за допомогою експертизи ДНК-профілю матері.
Сергій Сорочинський народився 1984 року, на військову службу пішов за контрактом – 23 квітня 2018. У загиблого залишилися 16-річний син та 12-річна донька.Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 16 українських захисників. Список імен героїв – за посиланням.