У Вінницькій області 28 лютого попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Сорочинським. Він загинув на Донбасі, найімовірніше, через вибух міни.

Сергія Сорочинського поховали в його рідному селі Будки Жмеринського району Вінницької області.

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Сергія Сорочинського в останню путь проводили військовим салютом

Проводити в останню путь військового прийшли родичі, побратими та односельці. На його шану пролунали залпи військового салюту.



Сергія Сорочинського поховали на Вінниччині / Фото "Цензор.НЕТ"

Тіло загиблого військовослужбовця знайшли у лісосмузі поблизу Щастя в Луганській області. Ідентифікували його тільки за допомогою експертизи ДНК-профілю матері.

Згідно з довідкою судово-медичної експертизи, боєць зазнав пошкоджень, характерних для мінно-вибухової травми. Але остаточну причину смерті ще встановлюватимуть.

Сергій Сорочинський народився 1984 року, на військову службу пішов за контрактом – 23 квітня 2018. У загиблого залишилися 16-річний син та 12-річна донька.

Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули щонайменше 16 українських захисників. Список імен героїв – за посиланням.