На Вінниччині попрощалися із військовою Вікторією Слободянюк, яка померла на Донбасі
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 8 січня 2021 року померла старший солдат Вікторія Слободянюк. Військову поховали 11 січня у рідному селі Вовчок Вінницької області.
29-річну Вікторію призвали на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК. Про це повідомили на сайті Вінницької облдержадміністрації.
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Наразі невідомі офіційні обставити смерті жінки.
За даними "Суспільного", Слободянюк вчинила самогубство у районі розташування свого підрозділу в місті Бахмут.
Що відомо про Вікторію Слободянюк
- Вікторія служила у 59 бригаді.
- Вона мати одиначка. Жінка виховувала двох доньок віком 11 та 9 років.
- Також у померлої залишилися батьки.
На Донбасі померла військова з Вінниччини / Фото "Суспільне"
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