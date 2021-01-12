У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 8 січня 2021 року померла старший солдат Вікторія Слободянюк. Військову поховали 11 січня у рідному селі Вовчок Вінницької області.

29-річну Вікторію призвали на військову службу за контрактом Немирівським ОРВК. Про це повідомили на сайті Вінницької облдержадміністрації.

Важливо Перша втрата на Донбасі у 2021: біля Пісків загинув український військовий

Наразі невідомі офіційні обставити смерті жінки.

За даними "Суспільного", Слободянюк вчинила самогубство у районі розташування свого підрозділу в місті Бахмут.

Що відомо про Вікторію Слободянюк

Вікторія служила у 59 бригаді.

Вона мати одиначка. Жінка виховувала двох доньок віком 11 та 9 років.

Також у померлої залишилися батьки.



На Донбасі померла військова з Вінниччини / Фото "Суспільне"

Зверніть увагу! 11 січня на Донбасі загинув український військовий. Він отримав смертельне поранення, коли проросійські бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Пісків.



Ще з 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак окупанти постійно порушують домовленості та відкривають вогонь. Так, впродовж року на сході країни загинули 75 українських військових. Крім того, були і небойові втрати. Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.