На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив двох дітей: фото

Джерело:фейсбук Олексія Білошицького
Жахлива аварія за участю пікапу Skoda та двох дітей на велосипедах сталася 30 березня у селі Росоша Липовецького району Вінницької області. Внаслідок інциденту загинули хлопці 2013 та 2014 років народження.
За словами першого заступника керівника патрульної поліції України Олексія Білошицького, обидва хлопчики 6 та 7 років загинули на місці події. Сама ж аварія, за попередніми даними, сталася через порушення правил дорожнього руху водієм Skoda.
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Поліцейські стверджують, що дітей збив нетверезий водій / Фото поліції Вінниччини
Власник легковика ніяких ушкоджень не отримав. Поліцейські, які працювали на місці події, перевірили його на стан сп'яніння. Драгер показав 1,76 проміле алкоголю в крові чоловіка.
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Skoda майже повністю згоріла / Фото поліції Вінниччини