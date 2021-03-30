Жахлива аварія за участю пікапу Skoda та двох дітей на велосипедах сталася 30 березня у селі Росоша Липовецького району Вінницької області. Внаслідок інциденту загинули хлопці 2013 та 2014 років народження.

За словами першого заступника керівника патрульної поліції України Олексія Білошицького, обидва хлопчики 6 та 7 років загинули на місці події. Сама ж аварія, за попередніми даними, сталася через порушення правил дорожнього руху водієм Skoda.

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Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі із забороною сідати за кермо через 3 роки після звільнення.

Був нетверезим та розігнався



Поліцейські стверджують, що дітей збив нетверезий водій / Фото поліції Вінниччини

Слідчі з'ясували, що аварія сталася близько 13:00. Автівкою керував 20-річний мешканець Оратівської ОТГ.

За попередніми даними, водій їхав на швидкості близько 90 кілометрів на годину.

Легковик зніс хлопчиків, які велосипедом переїжджали дорогу.

Після зіткнення автівку винесло в кювет, де вона загорілася.

Власник легковика ніяких ушкоджень не отримав. Поліцейські, які працювали на місці події, перевірили його на стан сп'яніння. Драгер показав 1,76 проміле алкоголю в крові чоловіка.

Зловмисника затримали. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід



Skoda майже повністю згоріла / Фото поліції Вінниччини