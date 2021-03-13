У Вінницькій області 13 березня сталася пожежа в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю. На щастя, унаслідок загоряння ніхто не постраждав.

Вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів. Для того, щоб загасити його, рятувальники витратили понад пів години.

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13 березня о 12:43 у селі Косанове Гайсинського району Вінницької області в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів, обійшлося без жертв і постраждалих,

– повідомили у ДСНС.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також зазначили, що пожежу локалізували о 13:22, а повністю ліквідували о 13:50.

До гасіння полум'я залучали 16 осіб особового складу та 4 одиниці техніки.



У Вінницькій області сталася пожежа у кемпінг-готелі / Фото пресслужби ДСНС