У селі Кунка Гайсинського району Вінницької області 20 грудня сталася смертельна ДТП за участю легковика Opel та великого рейсового автобуса Neoplan. Водій "німця" не впорався із керуванням, через що автівки зійшлися у лобовому зіткненні.

Внаслідок удару 18-річний пасажир Opel загинув на місці події. Про це повідомили у поліції Вінницької області.

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22-річного водія легковика госпіталізували з травмою голови.

Автобус Чернівці – Одеса

Влетів Opel у чималий автобус, який їхав з Чернівців до Одеси. Втім, заповнений людьми транспорт не був.

У салоні Neoplan перебували лише 6 осіб – 59-річний водій та 5 пасажирів.



Пасажир Opel отримав несумісні з життям травми / Фото поліції Вінниччини

Вони в результаті аварії не постраждали.

На місці інциденту працювали слідчі. За фактом загибелі юнака в ДТП порушено кримінальну справу.

Через що саме сталася аварія, з'ясовуватимуть правоохоронці.



Лобове зіткнення автобуса та легковика було досить жорстким / Фото поліції Вінниччини

В обох водіїв поліціянти та медики взяли зразки крові для аналізу на наявність у ній алкоголю.