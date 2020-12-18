"Слуга народу" Юрій Камельчук спробував пояснити свою точку зору щодо "вигаданості" коронавірусу. Він не відмовився при цьому від своєї попередньої резонансної заяви, а навіть більше – звинуватив ВООЗ у брехні.

Народний депутат зі "Слуги народу" Юрій Камельчук збурив український інформаційний простір своєю заявою про "вигадану історію" з COVID-19. 17 грудня він розкрив свою точку зору в ефірі hromadske.

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Одразу зауважимо, що від своїх слів ("Я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19") Камельчук не відмовився. Ба більше, депутат назвав винних у ситуації, яка склалася з коронавірусом у світі.

Винна, виявляється, Всесвітня організація охорони здоров’я.

Питання в тому, як це називає ВООЗ, хто в це вірить, які дії роблять у зв’язку з цим, і чи йдуть на поводу фармацевтичних компаній за рекомендаціями ВООЗ. Це стосується тестів, це стосується вакцини,

– спробував пояснити свою точку зору Камельчук.

Простіше кажучи, ВООЗ розповідає про коронавірус, а українське МОЗ слухається – "бо інакше будуть великі проблеми". Які саме – депутат не уточнив, зате уточнив, що в медичну систему вже давно не вірить. А вірить ось у що:

"Я вірю, що люди хворіють на різні види грипу, SARS і пневмонію. Я вірю, що лікарі лікують, за що їм велика вдячність. На жаль, люди помирають, це факт. Але люди помирають не перший рік – це теж факт".

Це все було, але нам не показували. Тепер почали показувати у збільшеному форматі для того, щоб натягнути ще більше страху на людей,

– вважає політик.

При цьому журналісти Камельчука перепитали, як же так, що у жовтні 2020 року смертність в Україні була значно більшою, ніж у жовтні 2019 (1500 проти 2000).

Але пояснити це депутат не зміг.

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