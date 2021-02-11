Російські бомбардувальники політали над Чорним морем: у НАТО підняли в небо винищувачі

НАТО 10 лютого довелося піднімати в небо свої винищувачі. Все через нахабні дії російських військових літаків у Чорному морі.

Як пояснили в Альянсі, російські бомбардувальники Ту-22 та винищувачі без попередження на узгодження маршруту пролітали поблизу території НАТО над Чорним морем.

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У відповідь у НАТО підняли винищувачі Румунії, Болгарії та Туреччини. Літаки Альянсу повернулися на базу тільки після того, як російські літаки залишили район.

Російські літаки не передавали код транспондера, який вказує їх місце розташування і висоту, а також вони не подавали план польоту і не зв'язувалися з авіадиспетчерами. Це може створювати небезпеку для цивільного повітряного руху,

– наголосили у НАТО.

Зауважимо, що це не поодинокий інцидент. Росія регулярно "брязкає зброєю" біля районів дислокації військових НАТО. Серед нещодавніх інцидентів:

9 лютого біля берегів Норвегії помітили російських дальніх бомбардувальників Ту-160.

А 3 лютого російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндло. Тоді естонське МЗС після цього викликало російського посла та передало йому ноту протесту.

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Раніше Україна запропонувала НАТО використовувати повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації для операцій. Водночас українська сторона сподівається на підтримку Альянсу вздовж кордону з Росією.