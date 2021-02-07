У Печерському районі Києва пограбували квартиру генерального продюсера медведчуківського медіахолдингу "Новини" Олексія Семенова. Інцидент трапився увечері 6 лютого.

До складу вищевказаної акціонерної компанії власне і входять заблоковані в Україні телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна".

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Деталі пограбування квартири Семенова

Інцидент трапився у період між 18:00 і 19:00.

Елітний житловий комплекс, де мешкає Семенов, розташовується на бульварі Лесі Українки.

Зловмисники проникли в квартиру продюсера з допомогою підбору ключа.

Винесли вони з квартири 120 тисяч доларів (еквівалент – 3 мільйони 346 тисяч гривень) і коштовностей на 5 мільйонів гривень.

Зауважимо, що заступник голови МВС Антон Геращенко у коментарі PavlovskyNews підтвердив факт злочину. Він зазначив що правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Щоправда, більше деталей посадовець не оприлюднив.

Журналісти 24 каналу намагаються сконтактуватися з представниками правоохоронних органів. Як тільки ми дізнаємося додаткову інформацію – обов’язково її повідомимо.

Цікаві моменти

28 січня в заяві телеканалу "112 Україна" щодо рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення мовилося , що генеральний продюсер медіахолдингу "Новини" Олексій Семенов заразився коронавірусом і не міг взяти участь у засіданні регулятора (тоді Нацрада оштрафувала "112 канал" за розпалювання ворожнечі та проросійську риторику).

У 2019 році Медведчук руками Козака придбав ще й телеканал ZIK. І у підсумку мовник увійшов до складу "Новин". Згодом на закритій зустрічі зі співробітниками Олексій Семенов назвав себе "прокладкою між власником і працівниками". Також він пообіцяв не вводити цензуру.

Хто такий Олексій Семенов? Це російський медіапродюсер, який останні роки живе та працює в Україні. Як генеральний продюсер він працював на запуском або перезапуском інформаційних телеканалів "112 Україна" (2013 – 2014 роки) і NewsOne (2015 – 2017 роки).



У 2017 році очолив телеканал Tonis, який переформатував на інформаційний "Прямий канал". Але опісля пішов звідти, імовірно через те, що мовник перейшов до рук п'ятого президента Петра Порошенка.



Крім того, коли у 2018 році Тарас Козак в інтересах Віктора Медведчука придбав телеканали "112 Україна" та NewsOne, Семенов став генеральним продюсером медіахолдингу "Новини".

До речі Генпродюсера "112 Україна" Марчевського висунули кандидатом у нардепи від ОПЗЖ

Що цьому передувало



Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу