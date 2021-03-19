Дії Кремля спричинили зростання рейтингу російського опозиціонера Олексія Навального. Відповідно – у випадку проведення чсних виборів, він міг би стати новим президентом Росії.

Наразі росіяни готові до змін у країні. Про це у програмі "Що це було" розповів російський підприємець з Лондона Євген Чичваркін.

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Російський мільйонер пояснив, що адміністрація Володимира Путіна зробила все, щоб його рейтинг Навального "пробив планку" виборності.

Якщо завтра вибори, він (Навальний – 24 канал) його винесе просто вперед ногами, Путіна. Якщо чесні вибори,

– вважає Євген Чичваркін.

Шанс для нового президента

Водночас він пояснив, що президентом Росії може стати не лише Навальний. За словами підприємця, це може бути будь-яка людина, яку вибере народ.

На думку Чичваркіна, будь-яка чесна та відповідальна людина з російським корінням, що має певні досягнення – може бути набагато краща на посаді президента, ніж Путін.

"Шанс стати президентом буде, якщо буде запущено політичний процес, людина проявить себе з політичного погляду і підбере правильні слова. Це може статись досить швидко", – сказав російський підприємець.

Він зазначив, що так, як політичного процесу у Росії давно не було – нема сильних політичних інституцій. Коли тиск пропаганди буде чимось знижено, люди будуть готові почути нове.

Люди втомились від відсутності свободи та зниження доходів,

– сказав Євген Чичваркін.

Інтерв'ю з Євгеном Чичваркіним: дивіться відео 24 каналу

Зверніть увагу! За даними "Левада-центру" у 2020 році рейтинг Олексія Навального збільшився вдвічі. В його отруєння вірить приблизно третина росіян.