Він викликає у мене побоювання, – Сенцов про Навального

Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний викликає у нього певні побоювання. Все тому, що політик не говорить про своє бачення зовнішньої політики Росії.

Що Сенцов каже про Навального

Сенцов заявив, що Навальний, якщо стане президентом Росії, можливо і виведе війська з Донбасу, однак це відбудеться точно не одразу.

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Як причину він озвучує, що це занадто дорого для Росії фінансово, але він не називає те, що відбувається, російською військовою агресією або загарбницькою війною,

– пояснив Сенцов.

Український режисер наголосив, що Навальний так і не спростував свою знамениту фразу про те, що Крим – "не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати".

"Велике запитання, куди він поведе Росію. Зараз він реально бореться з Путіним, він його найсильніший і найнебезпечніший противник усередині країни. Це добре, якщо він його скине, такий варіант теж можливий. Але запитання, яку ми Росію побачимо після цього", – наголосив Сенцов.

Українцям не варто захоплюватися Навальним

За словами Сенцова, доки російський опозиціонер не висловить чіткої позиції щодо Донбасу та Криму, українцям не слід ним захоплюватися.