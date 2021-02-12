Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний викликає у нього певні побоювання. Все тому, що політик не говорить про своє бачення зовнішньої політики Росії.

Що Сенцов каже про Навального

Сенцов заявив, що Навальний, якщо стане президентом Росії, можливо і виведе війська з Донбасу, однак це відбудеться точно не одразу.

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Як причину він озвучує, що це занадто дорого для Росії фінансово, але він не називає те, що відбувається, російською військовою агресією або загарбницькою війною,

– пояснив Сенцов.

Український режисер наголосив, що Навальний так і не спростував свою знамениту фразу про те, що Крим – "не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати".

"Велике запитання, куди він поведе Росію. Зараз він реально бореться з Путіним, він його найсильніший і найнебезпечніший противник усередині країни. Це добре, якщо він його скине, такий варіант теж можливий. Але запитання, яку ми Росію побачимо після цього", – наголосив Сенцов.

Українцям не варто захоплюватися Навальним

За словами Сенцова, доки російський опозиціонер не висловить чіткої позиції щодо Донбасу та Криму, українцям не слід ним захоплюватися.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж говорив про те, що українцям не потрібно зачаровуватися Навальним. Однак чиновник наголосив, що ворог президента Росії Володимира Путіна – є його другом. Більше про Навального – читайте тут.