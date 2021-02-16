Він талановита людина, – Ткаченко про Дубінського

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не вважає Олександра Дубінського "елементом російської дезінформації". Він, за словами міністра, є талановитою людиною.

Що сказав Ткаченко про Дубінського

Ситуація довкола Дубінського викликає в очільника Мінкульту "складні почуття".

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Як би ми до нього не ставилися, але талант у нього є. Але з іншого боку, історія з розмовами з приводу американських виборів і так далі, на мій погляд, була досить спірною. Чи є виправданими санкції через це? Мені важко щось сказати,

– наголосив Ткаченко.

Він додав, що попри санкції США проти Дубінського не вважає нардепа дезінформатором.

"Знаючи Олександра і його погляди… Не думаю", – зауважив міністр.

Що відомо про санкції проти Дубінського

11 січня США запровадили санкції проти низки українських політиків, серед яких був і нардеп від "Слуги народу" Дубінський.

Американці звинуватили їх у втручанні у вибори їхнього президента.

Президент Володимир Зеленський просив нардепа добровільно вийти з фракції, однак той не послухав, бо вважає себе не винним.

Згодом "слуги" провели анонімне опитування та виключили Дубінського з фракції.

Тепер нардепа можуть також замінити на посаді керівника політичного осередку "Слуги народу" у Київській області.

Перед тим як Дубінський та Ткаченко стали колегами по фракції "Слуга народу", вони працювали на телеканалі "1+1". Перший був ведучим програми "Гроші", а також мав авторський проєкт "Дубінізми". Ткаченко ж був керівником каналу.