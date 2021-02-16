Він талановита людина, – Ткаченко про Дубінського
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не вважає Олександра Дубінського "елементом російської дезінформації". Він, за словами міністра, є талановитою людиною.
Джерело:BBC
Що сказав Ткаченко про Дубінського
Ситуація довкола Дубінського викликає в очільника Мінкульту "складні почуття".
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Як би ми до нього не ставилися, але талант у нього є. Але з іншого боку, історія з розмовами з приводу американських виборів і так далі, на мій погляд, була досить спірною. Чи є виправданими санкції через це? Мені важко щось сказати,
– наголосив Ткаченко.
Він додав, що попри санкції США проти Дубінського не вважає нардепа дезінформатором.
"Знаючи Олександра і його погляди… Не думаю", – зауважив міністр.
Що відомо про санкції проти Дубінського
- 11 січня США запровадили санкції проти низки українських політиків, серед яких був і нардеп від "Слуги народу" Дубінський.
- Американці звинуватили їх у втручанні у вибори їхнього президента.
- Президент Володимир Зеленський просив нардепа добровільно вийти з фракції, однак той не послухав, бо вважає себе не винним.
- Згодом "слуги" провели анонімне опитування та виключили Дубінського з фракції.
- Тепер нардепа можуть також замінити на посаді керівника політичного осередку "Слуги народу" у Київській області.
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