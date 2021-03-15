Відносини України зі Сполученими Штатами та Євросоюзом переживають період перевірки на довіру та міцність. Джо Байден неочікувано взяв паузу в діалозі з Києвом після кількох гучних заяв на підтримку України, введення санкцій проти Ігоря Коломойського і надання військової допомоги.

Джерела в Білому Домі запевняють, що дзвінок американського президента Володимиру Зеленському відбудеться. Втім лише після того, як він розірве всі стосунки з Коломойським. Журналіст та автор блогу "Теории заговора" Олексій Печій проаналізував реалії відносин України з Америкою та Євросоюзом.

До теми "Мусить порвати з Коломойським": чому досі не відбулася розмова Зеленського з Байденом

Сенатор-демократ, член "групи підтримки" України в Сенаті, Кріс Мерфі заявив, що у випадку відсутності реальних кроків у реформах, українська влада може втратити двопартійну підтримку США.

Сам Зеленський у нещодавньому зверненні запевнив, боротьба з олігархатом вже почалась і "Україна дає сдачі".

Європа відвертається від України?

Але поки що це лише слова, і їм неохоче вірять в ЄС. Там все частіше лунають заклики переглянути відносини Євросоюзу з Росією в бік пом'якшення "войовничого підходу".

А очільники Німеччини й Франції заявили, що не готові відмовитися від "Північного потоку-2", хоча раніше не були такі категоричні.

Все це в прямій трансляції о 18:00 – не пропустіть!

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