Відімкнуть воду та електрику за порушення карантину: мер Тернополя пригрозив закладам

Мер Тернополя погрожує відімкненням води та електрики закладам, які не дотримуються карантину. Причиною стало те, що місто на межі занесення до червоної зони карантину.

Сергій Надал заявив, що готовий піти на радикальні заходи, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Відімкнення комунікацій загрожує не лише ресторанам, а й клубам.

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Деталі заяви Надала

Передусім йдеться про заклади, у яких влаштовують масові святкування та ті, що працюють після 23:00. Доручення карати порушників карантинних обмежень вже направили до Управління ЖКГ і відділу торгівлі міськради. За необхідності, закладам, де буде доведено, що їх робота сприяє поширенню інфекції, йтиметься про покарання.

Можуть відключати:

подачу води;

роботу каналізації;

тепло та інші мережі;

У Тернополі спостерігається тенденція на збільшення захворювань. Окрім цього ми очікуємо на черговий спалах, пов'язаний із святкуваннями 8 березня,

– сказав Сергій Надал у зверненні

Джерело: https://censor.net/ua/n3252877

Яка ситуація із захворюваністю на Тернопільщині

Про погіршення статистики захворювань на Тернопільщині почали говорити ще в березні. Як повідомив начальник тернопільського відділу медичного забезпечення, третина всіх захворювань на ковід в Україні фіксують саме в цьому місті.

12 грудня в Тернопільській області зафіксували найбільшу за час карантину кількість інфікувань – 566 людей. У самому ж Тернополі, який зараз у помаранчевій зоні, виявили за дробу 131 новий випадок інфікування. Про це повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр.

Почастішали інфікування дітей

Місцеве видання ТЕРЕН пише про те, що медики також зафіксували значне збільшення захворюваності серед дітей.

Ситуація в дитсадках:

зараз на самоізоляції 6 груп міських дитсадків;

хворими є 25 працівників цих закладів.

Ситуація в школах:

учні молодших класів шкіл продовжують вчитися у звичному режимі;

у 8 школах 13 класів закрили на самоізоляцію;

зараз хворими є 58 працівників шкіл.