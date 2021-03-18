Пропонували іноземцям заробити: СБУ заблокувала масштабну схему псевдоброкерів

Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які видавали себе представниками відомих брокерських компаній та виманювали в іноземців гроші. Клієнти мали начебто заробити на біржі.

За даними спецслужби, злочинну схему у Києві організувала група українців та іноземців. Зокрема, вони координували діяльність транскордонного механізму шахраїв.

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Як діяли зловмисники

У СБУ повідомили, що зловмисники телефонували громадянам Євросоюзу та СНД від імені відомих брокерських компаній та пропонували заробити на торгівлі:

валютою;

криптовалютою;

цінними паперами;

нафтою;

золотом.

Група зловмисників гарантувала клієнтам високі прибутки впродовж короткого часу. Однак після того, як шахраї отримували велику суму грошей, вони забирали їх собі та блокували вкладника.

Також учасники угруповання, використовуючи контактні бази осіб, щодо яких раніше вели аналогічні шахрайські дії, пропонували вкладникам за "комісію" повернути втрачені інвестиції,

– повідомили в СБУ.

Після того, як вони отримували "комісію", одразу переривали зв'язок з клієнтом.

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Правооохоронці вже провели обшуки у місцях проживання організаторів та учасників угруповання й розташування кол-центрів. Наразі у справі триває слідство.