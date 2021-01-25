Вимагають відставки Криклія та Глазкова: на протести вийшли українські моряки – фото

Українські моряки 25 січня вийшли на протести в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі та Києві. Демонстранти виступають проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків.
Джерело: Укрінформ, Морська палата України
В Одесі мітингувальники хочуть перекрити трасу.
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Протестувальники закликали президента, голів ОДА, начальників СБУ, НАБУ, прокурорів втрутитись та усунути корупційні схеми.Зверніть увагу! У листопаді 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передали Морській адміністрації. Крім того, запустили процес ліквідації Інспекції.
У міністерстві запевняли, що це такі зміни спростять підготовку та дипломування моряків. Також планують запровадити цифрові сервіси. Наприклад, електронний кабінет моряка. Урядовці стверджують, що це унеможливить корупцію.
Моряки протестують / Фото 048.ua: