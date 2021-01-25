Вимагають відставки Криклія та Глазкова: на протести вийшли українські моряки – фото

25 січня 2021 , 14:31
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Українські моряки 25 січня вийшли на протести в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі та Києві. Демонстранти виступають проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків.

Джерело: Укрінформ, Морська палата України

В Одесі мітингувальники хочуть перекрити трасу.

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Що вимагають моряки

  • Протестувальники вимагають відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія та виконувача обов'язків голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова.
  • Також просять організувати чесну роботу Державного реєстру документів моряків України. Вимагають, щоб не було впливу сторонніх осіб.
  • Мітингувальники підтримують проєкт про спрощення системи дипломування моряків та зміни до Кодексу торговельного мореплавства України. Це стосується того, що моряки зможуть отримувати повторне підтвердження дійсності дипломів без іспитів у держкомісіях.

Протестувальники закликали президента, голів ОДА, начальників СБУ, НАБУ, прокурорів втрутитись та усунути корупційні схеми.

Зверніть увагу! У листопаді 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передали Морській адміністрації. Крім того, запустили процес ліквідації Інспекції.

Що говорили в Мінінфраструктури

У міністерстві запевняли, що це такі зміни спростять підготовку та дипломування моряків. Також планують запровадити цифрові сервіси. Наприклад, електронний кабінет моряка. Урядовці стверджують, що це унеможливить корупцію.

Моряки протестують / Фото 048.ua: