Українські моряки 25 січня вийшли на протести в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі та Києві. Демонстранти виступають проти корупції у сфері підготовки та дипломування моряків.

Джерело: Укрінформ, Морська палата України В Одесі мітингувальники хочуть перекрити трасу. Читайте також Українські моряки їздили на роботу в окупований Крим: СБУ прикрила незаконну схему Що вимагають моряки Протестувальники вимагають відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія та виконувача обов'язків голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова.

Також просять організувати чесну роботу Державного реєстру документів моряків України. Вимагають, щоб не було впливу сторонніх осіб.

Мітингувальники підтримують проєкт про спрощення системи дипломування моряків та зміни до Кодексу торговельного мореплавства України. Це стосується того, що моряки зможуть отримувати повторне підтвердження дійсності дипломів без іспитів у держкомісіях. Протестувальники закликали президента, голів ОДА, начальників СБУ, НАБУ, прокурорів втрутитись та усунути корупційні схеми. Зверніть увагу! У листопаді 2020 року функції Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків передали Морській адміністрації. Крім того, запустили процес ліквідації Інспекції. Що говорили в Мінінфраструктури У міністерстві запевняли, що це такі зміни спростять підготовку та дипломування моряків. Також планують запровадити цифрові сервіси. Наприклад, електронний кабінет моряка. Урядовці стверджують, що це унеможливить корупцію. Моряки протестують / Фото 048.ua: