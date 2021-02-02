Вимагає Зеленського за свідка: почався судовий процес над луцьким терористом Кривошем

Джерело: "Суспільне"

Кривош подав клопотання, щоб до справи долучили допит як свідка президента Володимира Зеленського та генерала Нацполіції Євгена Коваля. Останній вів перемовини із Кривошем, коли той захопив заручників.

До речі Луцького терориста Кривоша запроторили до психлікарні Львова

Кривош запевняє, що перед судом не визнає провину ніколи.

Вину перед судом, перед системою, перед владою я не визнаю і ніколи не визнаю. Є інша вина – перед заручниками. Але це моя особиста справа, –

зазначив підозрюваний.

До речі, під час засідання Кривош написав звернення на папері: "Що ти можеш один?". Проте не сказав, кому адресоване запитання.



Максим Кривош в суді / Фото "Суспільне"

Запобіжний захід Кривошу продовжили

Термін досудового розслідування закінчувався 2 лютого. Проте слідчий СБУ Іван Ляшук просив суд продовжити його, адже не встигли опитати всіх свідків. Запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою продовжили ще на 60 діб.

Перше судове засідання тривало близько півтори години.



Судове засідання щодо луцького терориста / Фото Суспільне