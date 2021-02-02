Вимагає Зеленського за свідка: почався судовий процес над луцьким терористом Кривошем
У Луцькому міськрайонному суді відбулось перше засідання щодо справи луцького терориста Максима Кривоша. Чоловік свою провину не визнає та вимагає допитати нових свідків.
Джерело: "Суспільне"
Кривош подав клопотання, щоб до справи долучили допит як свідка президента Володимира Зеленського та генерала Нацполіції Євгена Коваля. Останній вів перемовини із Кривошем, коли той захопив заручників.
До речі Луцького терориста Кривоша запроторили до психлікарні Львова
Провину не визнає
Кривош запевняє, що перед судом не визнає провину ніколи.
Вину перед судом, перед системою, перед владою я не визнаю і ніколи не визнаю. Є інша вина – перед заручниками. Але це моя особиста справа, –
зазначив підозрюваний.
До речі, під час засідання Кривош написав звернення на папері: "Що ти можеш один?". Проте не сказав, кому адресоване запитання.
Максим Кривош в суді / Фото "Суспільне"
Запобіжний захід Кривошу продовжили
Термін досудового розслідування закінчувався 2 лютого. Проте слідчий СБУ Іван Ляшук просив суд продовжити його, адже не встигли опитати всіх свідків. Запобіжний захід Кривошу у вигляді тримання під вартою продовжили ще на 60 діб.
Перше судове засідання тривало близько півтори години.
Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- Кривош захопив у Луцьку автобус з 13 людьми 21 липня. Він сам подзвонив у поліцію й заявив, що має вибухівку та автомат.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання, що вони – "терористи в законі".
- Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни". До слова, глава держави так і зробив.
- Ввечері всіх заручників звільнили, а 23 липня суд взяв під варту терориста.
- У листопаді Кривоша відправили на лікування до психлікарні.
Поділитися новиною